反年改本周日上街抗議 博愛特區周邊將交管

反年改本周日上街抗議，當天交通管制範圍圖。（記者王冠仁翻攝）

2017-12-14 18:40

〔記者王冠仁／台北報導〕因應反年改團體將於本月17日上街陳情抗議，台北市警局將於當天下午1點到晚上7點在台北車站、博愛特區周邊進行交通管制，管制範圍以忠孝西路、林森南路、愛國西路、中華路圍起來的區域，管制時間將再根據現場狀況提前或延後。

警方指出，因應當天陳抗活動，民眾可以使用替代道路。東往西車流可由忠孝東路→（右轉）杭州南路→（左轉）北平東路→臺北車站。青島東路/濟南路/徐州路/仁愛路→（右轉）杭州南路/林森南路→（左轉）北平東路→臺北車站。

西往東車流為忠孝西路→（左轉）塔城街（現場員警指揮）→（右轉）市民大道→臺北車站。漢口街/成都路/長沙街/貴陽街/桂林路→（左轉）中華路→（右轉）市民大道→臺北車站。

南往北車流為羅斯福路→（右轉）愛國東路→（左轉）杭州南路→（左轉）北平東路→臺北車站。博愛路/延平南路→（左轉）愛國西路→（右轉）中華路→塔城街→（右轉）市民大道→臺北車站。

北往南車流可走林森南路/中山南路/重慶南路/延平南路/塔城街→（右轉）市民大道→（迴轉）市民大道→臺北車站。承德路→（左轉）市民大道→臺北車站。