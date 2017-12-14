雙博物館自行車道貫通 二仁溪生態美景看個夠

2017-12-14 18:30

〔記者王俊忠／台南報導〕市府水利局致力推動的亮點建設─「雙博物館自行車道」，最後一段「二仁溪水岸車道」於十一月下旬完工，雙博物館自行車道全線四十公里終於貫通。代市長李孟諺今視察表示，二仁溪不僅整治成功、下游出現鰻苗，市府更建置雙博自行車道創造親水環境，未來會進一步把騎乘路線往東延伸，闢建橋樑橫跨港尾溝溪，歡迎市民來體驗沿岸生態美景。

水利局說明，雙博物館自行車道起點位在安南區台灣歷史博物館，沿山海圳綠道銜接九份子重劃區，接往安平歷史文化園區、黃金海岸、二仁溪水岸自行車道，沿途經過二仁溪畔及大甲人工濕地，鳥類與魚蟹生態豐富，最終到觀光熱點奇美博物館。建議遊程路線可由南區黃金海岸自行車道進入、或於灣裡路萬年殿前Tbike站出發探訪灣裡商圈及古厝後於南萣橋下進入；如從仁德區出發可選擇由文賢路保安轉運Tbike站及嘉南藥理大學（北三機車停車場） Tbike站沿省道一號旁進入。

李孟諺提到，二仁溪過去曾被批評是「黑龍江」，污名遠播國際，如綠牡蠣事件。前市長賴清德擔任立委時如有新任環保署長，都會請新署長搭船視察河川臭味、思考如何整治，經過這幾年整治，沿線廢棄物清理、設污水下水道、嚴格稽查等，已洗刷汙名，溪口出現鰻苗。

李孟諺說，未來計劃建蓋跨越港尾溝溪的橋樑，土地感謝水利署提供，港尾溝溪附近堤頂已整理、綠樹成蔭，屆時路線貫通後，自行車道景色會更優美，甚至還可騎到長榮大學。也會針對部分路道優化，全線將近九成是專用道，無需與汽機車爭道，保障自行車騎乘安全。

水利局長彭紹博表示，二仁溪水岸自行車道總工程經費五一七二萬元，含興建二座跨橋與水岸自行車道。其中，最關鍵二座鋼構跨橋「鯽魚橋」及「梭魚橋」，經工程單位趕工下，克服堤頂空間狹窄及河道吊裝施工困難，於汛期前完成橋樑結構體架設，並縮短三十天工期，成為台南嶄新的水岸自行車道。