喜迎耶誕節 台北客家主題公園藝起來

2017-12-14 18:21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕耶誕節將屆，台北市客家文化主題公園也製作慶典裝置，在客家主題公園的文化中心臨路櫥窗內，擺設精巧的耶誕樹和燈飾，迎接佳節，今天（14日）起展示，台北市客家事務委員會還透露，其實，台灣客家和基督宗教的淵源相當深遠，當年馬偕博士傳教，可都是沿著客家庄的分布前進佈道。

台北市客委會說，1874年馬偕博士的傳道足跡到過新竹山區、苗栗獅潭和公館等地。1884年之後，天主教或基督教各教派更陸續在中壢、龍潭、關西、新埔、峨眉、苗栗、公館等地設置教堂，到目前為止，台三線沿線的客家庄保有不少百年老教堂，其中，峨眉教堂更是尋幽遊客必訪之處。

客委會主委曾年有說，客家基督、天主教徒在比例上人數不多，但都是客家的一份子，目前北台灣設有專門為客家宣教的教會，包括有台灣基督長老教會、中華聖潔會和台灣崇真會，客委會秉持「客家vs.多元」對接的施政原則，期待能與教友們一起從事各項客家活動。

曾年有說，台北市客家移民除了展現傳統客家風俗，也有多元的包容性和多樣的當代創新風格。傳統的客家意象不應只有農庄、勤儉、義民或桐花想像，其實還有百年的國際化發展史，歡迎鄉親利用耶誕假期，到客家文化主題公園參觀、遊園。