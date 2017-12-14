人文國中小傳未正常上課 宜縣府19日派國教輔導團進駐

宜蘭縣人文國中小爆發收費爭議，經營學校的人文展賦教育基金會遭宜蘭縣政府解約後，傳出有未正常上課的情況。（記者林敬倫攝）

2017-12-14 17:55

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣人文國中小爆發收費爭議，經營學校的人文展賦教育基金會遭宜蘭縣政府解約，但縣府未正式接管前的空窗期，傳出學校有未正常上課情形，縣政府預計於下週二（19日）派遣由各國中小老師組成的國教輔導團進駐，了解課程與上課狀況，給予專業意見，維持課程穩定，保障學生的受教權。

頭城鎮人文國中小創校已15年，是宜蘭縣政府委外的「公辦民營學校」，與縣府簽有合約，原由佛光山文教基金會於民國91年承辦校務，97年由人文適性教育基金會接手，民國102年改名為人文展賦教育基金，目前有280名學生。

宜蘭縣政府教育處從今年6月陸續接到18件投訴，指控宜蘭縣頭城鎮人文國中欺瞞家長，收費不但沒進校庫接受監督，還流入經營學校的人文展賦教育基金會，用途不明。教育處7月起開始實地訪查，根據專案小組的查察，「財團法人人文展賦教育基金會」，以及受託學校「宜蘭縣立人文國民中小學」，共有4項疑似違法和18條缺失項目，違法收費情況屬實。

宜蘭縣政府於11月教審會決議，明年與基金會終止合約，縣府正在研擬接管計畫，預計明年8月1日新學年開始前完成接管，而基金會得以在收到解約公文的30日內申訴，不過，確定解約後卻有家長投訴，學校有未正常上課、師生心緒不穩的狀況。

立委陳學聖、陳歐珀及教育部常務次長林騰蛟今天至人文國中小視察，了解學校運作情況及實驗教育的運作，有學生遞交陳情書，希望不要更換基金會；人文國中小校長馬駿良坦言，解約後，部分師生心情受到影響，且無法正常收費，有行動學習課程受到影響停課，部分手作課程也因為收費問題，材料需要學生自行準備，其餘的課程因為基金會有補助費用，仍照常上課。

宜蘭縣教育處長簡菲莉說，由於有未正常上課的情形，下週一與校方開會討論後，預計於週二讓縣府的國教輔導團課督進駐學校，瞭解上課情形並給予專業教學意見，維持課程穩定，穩固學生的受教權，至於接管程序已開始進行，如果校方要申訴，程序不會受到影響。