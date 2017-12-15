耳朵缺一角不是被虐待！喵星人告訴你什麼是TNR

到底什麼是TNR？（拉姆有幾噗 授權 ）

2017-12-15 12:46

〔影音新聞／綜合報導〕大家有沒有注意到，最近有愈來愈多的流浪貓、狗，一側的耳朵都被人剪下了一小角，到底發生什麼事了？

別緊張，不是有虐待小動物的狂人出沒，其實牠們是TNR過的街貓街狗。至於什麼是TNR，「拉姆有幾噗」的拉姆主播用輕鬆易懂的方式來告訴你！

TNR（流浪貓犬絕育計畫），三個英文字分別代表的意思是誘捕（Trap）、結紮（Neuter）及回置（Return）。這是一種以人道方式管理並減少流浪犬和流浪貓數量的方法。給流浪貓結紮，除了能抑制其生育數量，貓咪也不會再半夜發春亂叫、到處灑尿或有攻擊行為，性情還會變得更溫和。趁貓咪結紮完，手術麻藥還沒退之前，醫生會剪耳做標記、注射狂犬病疫苗及除蚤。男貓剪左耳、女貓剪右耳，目的是讓下次看到牠們的人類，能單純從外觀上來判別是否已經結紮，避免重複捕捉。

等動物結紮完休養一段時間之後，會放回原本捕捉的地方，TNR志工後續會提供乾淨飲食並且固定投藥。而被點過除蚤藥的街貓，則自動變成一台「行動除蚤機」，凡是跳到街貓身上的跳蚤則會全數死光，希望能有效降低流浪動物可能造成的問題。逗趣可愛的主播拉姆除了萌度破表之外還努力宣導TNR（流浪貓犬絕育計畫）！影片最後更是提醒大家：以領養代替購買，絕對不要棄養！