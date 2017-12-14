助來台結婚5年外配歸化 烏日戶所服務到家！

2017-12-14 17:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日區戶政事務所為協助新住民順利取得我國國籍，只要是在烏日區辦理結婚登記並定居的新住民，皆列入關懷。日前發現一位黃姓越籍女配偶來台結婚已5年，卻仍未取得身分證，便到宅協助進行歸化測試，順利通過，將取得身分證。

若在烏日辦理結婚登記並定居的新住民，烏日戶所皆列入了解及關懷，若結婚逾3年還未申請歸化國籍，就會主動關懷，並告知歸化國籍應注意事項。

日前一位鄭姓市民到烏日戶政辦理戶籍案件，承辦人員發現他的越南籍配偶黃女士雖然來台多年，但仍未拿到身分證，於是主動關心詢問。

鄭男不好意思地表示，雖然知道歸化國籍可以享有到學校讀書上課，或是到戶政事務所考試等權利，但因為2個小孩接連出生， 根本沒有時間去上課或考試，而且太太又不會騎車，加上自己工作忙碌，實在抽不出空，才會一直拖延到現在還未拿到身分證。

烏日戶政得知鄭男外籍配偶的困難後，便積極予以協助，除提供歸化測試題庫，並教鄭男如何幫助太太複習題庫，同時告知若有困難，可隨時打電話找戶所幫忙。

雖然鄭男會替妻子複習題庫，但仍然抽不出時間帶太太去測試，加上其妻還帶著2個年幼的小孩，沒有其他家人可協助照顧，家裡又在偏遠的地區，交通非常不便。

戶政人員便由承辦人及秘書主動到府進行歸化測試。在戶政人員的積極協助下，黃女的歸化測試成績達94分，順利通過測試，目前即將拿到身分證。

烏日戶政事務所主任鄭小萍表示，新住民申請歸化國籍，需具備基本語言能力及國民權利義務基本常識證明，新住民可提供「曾就讀國內公私立學校１年以上證明」、「曾參加國內政府機關所開設之課程上課總時數或累計時數達72小時以上證明」，或「參加歸化測試60分以上證明」到戶政機關申請，其中以參加歸化測試最為快速。

黃女表示，終於能夠成為台灣人，真的非常感激烏日戶政人員的關懷和幫忙，讓她深深感受到台灣溫暖的人情味。