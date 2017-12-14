友善兒童！內政部通過大型公共場所應設獨立親子廁所

2017-12-14 17:14

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部部務會報今天通過「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法草案」，未來樓層面積逾一千平方公尺的公共場所，每三層至少應設置一處獨立式親子廁所，並須在男女廁所分別設置至少一個兒童小便器、洗面盆及安全座椅等設備，且不得與無障礙廁所合併設置。

內政部為落實「兒童權利公約」，所有關係兒童事務，均應以兒童最佳利益為優先考量，建構友善環境，內政部援「兒童及少年福利與權益保障法」，擬定「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法草案」，並於今日部務會報中通過。

草案規定，未來樓層面積超過1千平方公尺的公共場所，每三層至少應設置一處獨立式親子廁所，並須在男女廁所分別設置至少1個兒童小便器、兒童洗面盆及兒童安全座椅等設備，且獨立式親子廁所不得與無障礙廁所合併設置。

內政部指出，依據「兒童及少年福祭與權益保障法」規定，草案訂定符合下列條件之場所，均應規劃設置親子廁所盥洗室，並附設兒童安全座椅、尿布檯等相關設備。

內政部指出，上述場所包含提供民眾申辦業務或服務之場所總樓地板面積5千平方公尺以上之政府機關（構）；營業場所總樓地板面積5千平方公尺以上之公營事業；服務場所總樓地板面積5千平方公尺以上之鐵路車站、航空站及捷運交會轉乘站；營業場所總樓地板面積1萬平方公尺以上之百貨公司及零售式量販店；設有兒科病房之區域級以上醫院；觀光遊樂業之園區。

內政部表示，在該草案未來公布、施行前，將先函請衛生福利部、交通部與經濟部等目的事業主管機關，以及各縣市建築主管機關協助盤點場所清冊，以通知改善或推動替代改善計畫，積極建構親子友善環境。