改善交通壅塞 國一后里交流道增設工程開工

中山高后里交流道后里出口匝道，常出現交通壅塞情況。（記者張軒哲攝）

2017-12-14 16:52

〔記者張軒哲／台中報導〕中山高后里交流道后里出口匝道交通壅塞問題延宕多年，為改善后里交流道往后里方向匝道交通問題，並因應明年花博、中部科學園區后科路開通以及甲后路橋樑拓寬完工後，整體往返后里的車潮，立委洪慈庸積極爭取新增后里交流道北上出口（往后里方向）右轉車道與直行車道，今日上午工程開工，總經費1960萬元，預計明年5月中旬完工，屆時民眾從交流道下甲后路，將多了2條道路，可大幅改善壅塞交通。

國道一號后里交流道北上出口匝道改善工程今日上午舉行開工儀式，立委洪慈庸辦公室副主任陳若庭、交通部高公局中區工程處處長彭煥儒、苗栗工務段長甘秋晏、市議員陳本添、后里區代區長張大春均到場參與。

后里交流道北上出口往后里方向匝道因過短，加上紅綠燈秒數問題，經常導致車輛回堵。洪慈庸表示，后里交流道北上出口（往后里方向）僅唯一車道，常因車流量大，時常出現壅塞情形。今年自3月起，就陸續與交通部國道高公局與台中市府建設局、交通局辦理后里交流道北上出口（往后里方向）增設右轉匝道會勘，並規劃下交流道後接甲后路整體路口規劃評估，希望解決尖峰時段塞車問題，做好相關交通路網規劃。

陳若庭指出，后里交流道北上出口（往后里方向）改善工程，未來將增設一個直行車道以及一個右轉道，預計於明年5月中完工，加上現有出口道路，一共有3個出口，做好交通改善，可因應未來花博運輸車潮。另外，感謝市議員翁美春對匝道增設的協助，希望提供后里鄉親更順暢的用路環境。