大氣球遊行、山城100K超馬…高雄週六、日交管看這裡

2017-12-14 16:41

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市週六、日（12月16、17日）有大氣球遊行、OPEN！RUN氣球路跑、山城100K超級馬拉松、大發全國公益馬拉松等多項路跑活動，分別在時代大道、大寮區大寮捷運站1號出口前廣場及美濃國中舉行，交通大隊特提出「交通預報」供民眾預作準備。

一、2017大氣球遊行：12月16日下午2點至5點30分在時代大道舉行，時代大道（中山三路至成功二路段）：12月13日14時起至12月17日24時，中華五路（正勤路至舊凱旋四路）：12月16日10時30分起至18時30分止管制。

二、2017OPEN！RUN氣球路跑：12月17日上午7點至10點在時代大道舉行，106年12月16日14時起至12月17日24時止：時代大道（中山三路至成功二路段）管制。

三、高雄山城100K超級馬拉松：12月16日上午5點至19點在美濃國中及美濃、杉林、甲仙、六龜等地區道路舉行。

四、2017高雄大發全國公益馬拉松：12月17日上午5點至13點在大寮區大寮捷運站1號出口前廣場及大寮、小港地區道路舉行，12月17日5時至14時：捷西路（環河路至中正路）管制。

更多交通管制訊息請上交通大隊臉書官網，也提醒參加活動民眾配合警察指揮，共創友善城市。