老頑童劉其偉奇藝歷程特展 交大藝文中心一起來玩

老頑童畫家劉其偉一生精采多變的奇遇，讓他擁有畫家、作家和人類學家及生態保育者等多重角色。（記者洪美秀攝）

2017-12-14 17:03

［記者洪美秀／新竹報導］已故老頑童畫家劉其偉，經常戴著舊帽子、穿著卡其服、背著大包包，有時還刁著大煙斗，曾到非洲部落探險及作畫，人稱老頑童，他的畫風特別，曾與當代畫家畢卡索及米羅並稱，除了畫家，他也是作家、老師及文化人類學家，交通大學即日起展出其特展，還製作闖關活動，邀請民眾來體驗劉其偉的奇異歷險記。

畫壇老頑童劉其偉是位充滿熱情與冒險精神的不老畫家，他曾當過工程師、大學教授、作家、畫家、探險家及文化人類學家，晚年還成為台灣玉山國家公園的保育代言人，身分多元的他，一生充滿傳奇，歷經家族破產及第二次世界大戰、越戰，38歲才拾起畫筆，自學成為畫家，晚年還進入非洲蠻荒部落，展開人類學研究，一生著作無數，提倡生態保育，其畫作原始自然不做作。

交大藝文中心今起展出其特展，劉其偉的妻子也出席特展會場，述說劉其偉一生精采的經歷，也邀請民眾進入他的「奇藝歷程」，體驗他豐富多采的人生，進而豐富自己的人生。

交大表示，此次特展有劉其偉最愛的婆憂鳥畫作，還有神秘星空、速寫越南、和平祈願、探索愛情和母子情深等12個系列，隨著他的作品，觀賞者可一窺其精采的人生歷程及角色的變化，體驗他對生態、文化、保育、藝術的熱情。

同時交大也設置闖關遊戲的觀眾互動區，透過「婆憂鳥公仔打卡」、「拇指印婆憂」明信片DIY、「頑童扭蛋機」等好玩有趣的活動，感受劉其偉「活到老、頑到老」的精神，展期到明年1月31日。