空勤UH-1H飛抵大慶商工 然後就不走了

空中勤務總隊一架UH-1H救護直升機，降落大慶商工校園。（記者陳冠備攝）

2017-12-14 16:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕空中勤務總隊一架服役已經46年的UH-1H直升機今日上午最後一次飛行，從台東基地一路飛至彰化大慶商工，在2500位師生歡呼鼓掌聲中降落校園，飛官帥氣地把鑰匙交給校方，開心宣布「交給你們了」！未來這架直升機將提供大慶商工飛機修護科及航空電子科教學研究之用。

這架編號NA516的UH-1H救護直升機隸屬內政部空勤總隊，已經服役46年，去年12月25日退役後，由性能先進的黑鷹直升機UH-60M取代，空勤總隊也將除役直升機撥贈給國內設有飛航相關科系學校做為教具，今日早上以「熱交機」方式抵達校園，完美達成最後一次任務。

飛修科主任盧光武一早就帶領飛修科和航電科的同學們，依照空軍FOD流程進行降落點異物清除；盧光武說，這架直升機將用以提升學生學習飛行原理、操作方式、維修實務技術，也能累積豐富實作經驗，未來就能銜接航空業界的需求。

大慶商工飛修科學生姚維庭表示，第一次親眼看到直升機降落，覺得很震撼，坐在機艙操作也很真實，尤其這架直升機救護不少生命，這次學校能擁有它覺得很光榮，學習會更有動力。

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