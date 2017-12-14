市民「薪」情差？ 中市府：每人可支配所得提高

2017-12-14 16:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨議員張瀞分今天在議會質詢時指出，市長林佳龍無心發展經濟，市民「薪」情很差，105年中市平均每戶所得114萬元，比104年減少2.9萬元；市府回應，105年平均每人可支配所得為32萬2806元，較104年成長3.48％。

張瀞分說，台中市升為第二大城，舉債卻是六都之冠，節流則是六都之末，市民生活更不好過；根據市府統計，105年中市平均每戶所得114萬元，比104年減少2.9萬元，等於少1個月的薪水。

她又說，家庭可支配所得分成5等，最高20％家庭可支配所得188萬元，比104年減少5.3萬元，等於少2個月薪水；而最低20％家庭可支配所得34.5萬元，較104年減少1.2萬元。台中市平均薪資更是六都之末，市民「薪」情很差。

市府回應，家戶總所得會受到家庭的收入人數影響，台中市105年每戶所得收入者人數1.64人，較104年1.7人低，賺錢的人變少，相對影響家庭收入；若扣除人數因素，台中市105年平均每人可支配所得為32萬2806元，仍較104年的31萬1948元，成長3.48％。

市府表示，所謂台中薪資位居六都最低，是採用勞退新制資料。事實上並非所有人均採勞退新制，加上許多自營作業者未提繳勞退，若單以新制計算平均薪資，恐無法窺見全貌。家庭收支調查的平均每人可支配所得，更能呈現實貌。