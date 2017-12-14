桃機博物館商店結合科技活力變身 創造互動驚喜

2017-12-14 16:59

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場博物館商店結合科技活力變身，不但創造互動驚喜，也創造傳統博物館著重在於文物的保存與展示，推出「臺灣文學的內在世界」特展，昇恆昌免稅商店自今年年中承接機場博物館商店的經營後，整合並展售文化部認證的臺灣文創商品，除多元運用博物館商店空間並引進新興技術外，也希望喚起旅客

對在地土地的關懷以及文創議題的關注。

今天昇恆昌免稅商店在文化部的促成下與國立臺灣文學館合作，於桃園機場第一、二航廈博物館商店聯合推出「臺灣文學的內在世界」機場特展，今天舉行開幕儀式，希望藉由主題式的介紹推廣，搭配AR擴增實境技術，將台灣特色博物館之精華與深度更生動地介紹給國內外旅客。

博物館商店也整合文化部精選商品 支持臺灣在地文創，展現臺灣文創及本土藝術家在地文化軟實力，像是實用又充滿文青知性風格的文學背包、「發揮硬頸精神」口號運動毛巾深受年輕一輩旅客喜愛；而細緻典雅、富含東方文化之美的瓷具組，如常玉系列瓷具商品、李育貞山川食器餐具組等，則是吸引國外旅客選購珍藏的熱賣商品之一。

昇恆昌免稅商店總經理江建廷表示，臺灣文化源遠流長，不論是中華經典或是民俗傳統文物都深刻展現臺灣文化的深度，非常感謝文化部與桃園機場公司的肯定與支持，未來更希望持續結合文化部的審核認證、機場公司的鼎力支持及昇恆昌的創意發想，讓商品品項更多元化的同時，更透過新興技術的引進，打造與以往截然不同、更活潑更有活力的機場博物館商店。

這次展示古典結合科技 運用AR擴增實境技術 創造旅客互動驚喜，提供旅客候機時更豐富的休閒娛樂及購物選擇，也特別在文化部的引薦及促成下，與國立臺灣文學館及臺南應用科技大學多媒體動畫系合作，於桃園機場第一、二航廈Ａ、B、Ｃ區博物館商店聯合推出「臺灣文學的內在世界」機場特展。

開幕儀式邀請臺灣知名詩人向陽及書法家張炳煌親臨特展開幕儀式，更特別致贈博物館商店以「臺灣文學發亮國際」為題創作及張炳煌揮毫共同完成的扁額，展現臺灣文人的文學深度，而台灣四面環海的地理特色，匯聚不同時期、先後來到、不同語言與生活方式的族群。

「臺灣文學的內在世界」機場特展即日起至107年2月28日於機場第一、二航廈機場博物館商店聯合展出，旅客只要下載專屬APP並描主視覺，即可欣賞6部關於台灣山海與原初記憶的文學影片。若與現場特展主視覺合照，並上傳個人社群網站，更可免費獲贈特展限量明信片乙份，\未來，博物館商店也將持續以機場特展的概念，定期介紹文化部官方認可的特色博物館文物，帶給旅客在地的多元文化體驗。

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