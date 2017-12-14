華航工會抗議懲處 總經理回應「紀律不能商量」

2017-12-14 16:47

〔記者陳宜加／台北報導〕華航上週決議對3名工會幹部予以解職或調職，處分尚待簽核，華航企業工會、桃園市空服員職業工會今天再度出面；立委徐永明呼籲，華航董事長何煖軒不撤回處分就下台；民進黨立委林淑芬也痛批何煖軒「敗壞民進黨政府形象」。華航今天下午首度大動作召開記者會澄清，總經理謝世謙親上火線表示，華航飛安不妥協、紀律不打折，人評會簽有保密條款，程序尚未完成，消息卻已沸沸揚揚。

工會指出，何煖軒於去年罷工事件後上任，迄今與工會有17件審理中爭議案；華航針對參與今年6月「交通部工時大體檢」工會活動的工會幹部張書元、朱良駿、林馨怡等人，召開人評會懲處甚至解僱，勞動部雖裁決不當勞動行為成立，華航仍執意懲處，要求撤銷。

謝世謙強調，本週與企業工會幹部當面澄清華航尚未做成結論，還沒有發生，事件卻持續在外發酵，因此華航不得不出面。

謝世謙說，華航強調飛安，酒測器無法辨別身分，只要有喝酒就會測出酒精成分，過去有一名日籍機師遭酒測出有酒精含量，立即承認錯誤，並對於自身行為感到抱歉；另名薩爾瓦多籍機師服務20多年，也遭測出酒精成分，欣然接受懲處，飛安只有一線之隔。

紀律部分，他指出，有工會幹部外站違規而遭解僱，主因航安檢查規定不准離開飛機，當事人卻自行離開飛機到管制區，擅離職守因而解僱，也代表華航對於飛安與紀律的重視。有關工會發起黃絲帶運動表達抗議，傳言華航將懲處，他也強調華航根本沒有公告。

謝世謙強調，華航重視員工福利，去年罷工以來同仁待遇改善很多，不少人稱為幸福企業，華航照顧員工不遺餘力，也是責任，任何解僱均須經過冗長程序。

針對工會質疑華航秋後算帳，謝世謙解釋，去年罷工至今事隔一年多，懲處早已來不及，違規均為近期發生的事，內部針對違反工作規則調查、懲處，工作規則不認人，違反規定不論身分，絕對依規定辦理，華航與工會之間門都是開的，但唯一紀律不能商量。

華航身兼人評會主委的資深副總張揚表示，調查均根據公開場合、臉書或員工私下言行，例如有人指控「一直以來，台灣惡名昭彰的是血汗工廠、詐騙集團，華航兩者皆是」，華航若真如此，每招募不會有那麼多人來考，華航薪水在國內居於領先也高過一般行業。

他也說，有人在公開陳情活動中表達華航血汗，穿著制服並將油漆潑在身上，華航尊重行動劇，但不應該使用制服，否則根本是徹底破壞公司對外形象，調查懲處沒有什麼不合理；也有人時常在臉書上寫不存在的事實，製造勞資間不和諧，例如宣稱有人過勞死。

他強調，絕對沒有過勞，派遣均按照優於勞基法的規則在做，空勤人員沒有一個是被認定過勞死的案例。

另外，張揚也說，有人在工會行動中表達「華航這種公司，你們敢搭嗎？」群眾並齊聲喊「不敢！」他認為已經超過言論自由界線，「公然踐踏」擁有1.2萬名員工的華航，對於公司商譽、管理，消費者也恐產生懷疑。

謝世謙表示，華航尊重勞動部裁決，針對「調職、減薪、解僱」等，但基於公司治理，行政處分不在此限。