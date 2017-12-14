沒有美術班一樣辦畫展 雲林國中「畫」說幸福斗六

雲林國中創作展讓斗六市公所也變得亮麗。（記者廖淑玲攝）

2017-12-14 17:08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕沒有美術班一樣辦畫展，雲林國中繪畫幸福斗六畫展今天在斗六市公所1樓迴廊開展，雲林國中3年級學生陳禹華畫出色彩豐富明亮的「斗六真好」大受好評，呈現斗六花園城市之美。

「花園城市在斗六」雲林國中創作展，包括陳禹華共有30幅作品描繪出多彩多姿的幸福斗六，透過學生的眼及畫筆呈現，也讓大家看到孩子眼中斗六花園城市樣貌。

雲林國中校長薛錦彰表示，該校沒有美術班但推動美術教育不遺餘力，為參加這次展覽，校內3名美術老師陳彥君、李麗純、張淑雅開辦塗鴉社等美術社團，利用課餘指導學生，每星期只有2堂課，老師還帶學生到戶外寫生，展現孩子的多才多藝。

斗六市長謝淑亞說，參展的畫作是學生把自己的家鄉斗六，仔細觀察、踏訪，還尋找相關資料及圖片，師生不斷討論修正才逐一定稿，每件作品都不是偶然，是學生的嘔心瀝血之作，讓人感受斗六這個花園城市之美，值得讚賞。

3年級學生李翎榛創作的「幸福斗六」，以孩子開心笑容與市長欣喜表情相互輝映，讓謝淑亞看得驚嘆連連，直呼「這是我嗎」？還有行啟記念館、雲中街，或是開滿鮮嫩荷花搭配綠葉的雲科大荷花池及大家最喜歡的斗六夜市都在畫中，讓斗六市公所也因畫展亮麗起來，即日起展出至107年2月28日，歡迎參觀。

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