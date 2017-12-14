漁港路匝道橋下空地成治安死角 賴瑞隆：將打造海洋意象

2017-12-14 16:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕漁港路高架道路北段通車，匝道橋下空地卻閒置了2年，成了治安死角與病媒蚊孳生溫床，立委賴瑞隆今天表示，已與交通部、高市府協商出解決方案，將由交通部補助1500萬元，打造明亮且綠化空間。

高雄港聯外高架道路是往返港區的專用車道，有許多閒置空間未一併規劃，漁港路匝道橋下空地面積有2．2公頃，因缺乏妥善利用與維護，雜草叢生、人行步道損壞、碎石淤泥及廢棄物堆積，看起來十分荒涼。

賴瑞隆今天邀集交通部國工局、高市工務局等單位協調，要求環境改善，並逐年提撥經費定期養護。國工局同意補助1500萬元，並逐年提撥220萬元，交由工務局進行整體規劃、發包施作及日後維護管理經費，預計於明年2月間發包施作。

工務局表示，閒置空地上覆蓋工程廢棄物厚度約5至10公分，且沒有照明及澆灌設備等設施，待清除廢棄物後，將重新鋪設草皮及人行道磚，加強喬、灌木植栽，並設置園燈照明、噴灌及排水系統，整體空間將融入海洋城市新意象。

賴瑞隆說，高雄港聯外高架道路施工期間，施工車輛及上下匝道重車多，導致多處路段，路面耗損嚴重、道路安全品質不佳，已向交通部爭取2000萬元完成新生路南段道路刨鋪工程，並爭取260萬元道路監視器裝設經費，預計明年9月完成建置。