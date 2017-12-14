週末冷氣團將來襲 北市消防局公布防範一氧化碳中毒5原則

2017-12-14 16:38

〔記者邱俊福／台北報導〕中央氣象局天氣預報顯示，本週末將有新一波冷高壓南下，北市氣溫將降至13度低溫，北市消防局鑑於民眾常因氣溫降低緊閉門窗，造成一氧化碳中毒事故頻傳，今天特別提醒民眾防範一氧化碳中毒五原則，並表達107年北市熱水器補助即將開跑，歡迎符合資格的民眾踴躍申請。

消防局表示，冷氣團一波波「要暖更要安全」，家中使用燃氣爐具（熱水器、瓦斯爐）時，務必打開一扇窗，保持居家環境通風，避免因燃燒過程通風不良，燃燒不完全，發生一氧化碳中毒，徒生憾事，以下是防範一氧化碳中毒五要原則提供參考。

一、要保持環境的「通風」: 避免陽臺加裝窗戶或晾曬大量衣物。二、要注意平時的「檢修」: 應定期檢修或汰換。三、要使用安全的熱水器「品牌」: 應貼有CNS及TGAS檢驗合格標示。四、要選擇正確的「型式」: 屋外式熱水器千萬不可安裝於室內，且陽臺加裝窗戶就屬於室內空間，應安裝強制排氣式熱水器，以避免一氧化碳中毒。五、要注意安全的「安裝」: 應由合格技術士進行正確的安裝。

消防局表示，一氧化碳是一種無色無味的氣體，如發現居家成員有頭暈、嘔吐、臉色泛紅等疑似一氧化碳中毒跡象，請依照一氧化碳中毒開關撥移送處理五大流程（「開」:打開窗戶、「關」:關閉瓦斯及爐具、「撥」:撥打119、「移」:將患者移至通風處，如沒有呼吸意識，則進行CPR急救、「送」:送醫急救），將傷害降至最低。

另外，107年北市熱水器補助即將開跑，補助名額共計450戶，自明年1月1日起至6月30日止受理申請，額滿即截止，每戶補助3000元並以1次為限，本項補助對象為居家燃氣熱水器安裝不當，致有產生並蓄積一氧化碳中毒之虞，凡經消防局居家訪視確認有一氧化碳中毒疑慮者，即具申請補助資格；申請熱水器補助，以消防局收到完整資料為準，自107年1月1日開跑後，為使民眾立即瞭解剩餘補助戶數及是否申請到補助，可至消防局網站查詢。