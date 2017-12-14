耶誕趴帶毛小孩走秀 動保處送禮物

2017-12-14 16:29

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市動物保護防疫處16日將於捷運府中站舉辦毛寶貝幸福耶誕活動，飼主當天只要裝扮寵物耶誕造型，前80名即可獲得寵物罐頭和耶誕帽等禮品；此外，獸醫師免費為前200名寵物注射狂犬病疫苗和晶片。

動物保護防疫處長陳淵泉說明，免費施打狂犬病疫苗對象，飼主不限制新北市民，只要參與活動者即有機會施打。

陳淵泉表示，動保處現場還會帶來共30隻待領養的狗、貓提供民眾認養，透過多元管道及QR Code增加流浪動物的曝光率，進而提升認養率並呼籲「零安樂、零棄養」理念。