太魯閣族「織女」 傳續亡父藤編技藝

太魯閣族人都姆恩．馬邵打破傳統性別束縛，以女兒的角色承接下亡父的藤編技藝，證明自己不只是名「織女」，也能扛起承載父親手藝的傳統背簍。（記者王峻祺攝）

2017-12-14 16:23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣族傳統「藤編」，向來都是男性的工作，都姆恩．馬邵在父親馬邵．阿信過世後，為了重溫「和爸爸在一起的感覺」，打破傳統性別束縛，以女兒的角色，憑著零碎記憶重現爸爸的藤編技藝，過程雖遭質疑，但當雙手布滿被藤皮磨出的厚繭的那一刻，終於獲得族人肯定，證明自己不只是名「織女」，也能扛起承載父親手藝的傳統背簍。

台灣黃藤是原住民重要的民族植物，太魯閣族人除了食用黃藤，也會將成熟的莖，經煙燻、乾燥除蟲後，作為建材或編織成生活器物，在進行藤編工藝前，還必須自源頭採藤開始，歷經剖藤等繁瑣的前置作業。

居住在太魯閣國家公園境內大同部落的都姆恩．馬邵，父親馬邵．阿信是當地著名的藤編工藝師，但傳統藤編「傳男不傳女」，只生女兒的馬邵只能讓女兒跟在旁邊「看」，並未真正傳授藤編技藝。

5年前馬邵．阿信過世，都姆恩不願父親的技藝就此失傳，拼湊起零碎記憶，陸續編出父親做過的器物，縱使雙手布滿厚繭及被利刃劃過的疤痕，甚至一度遭族人質疑藤編實力，仍咬著牙堅持採用生長在海拔上千公尺高的部落「原生藤」，重現最傳統的藤編工法。

都姆恩說，爸爸以藤編為一生志向，總不能讓工藝就此中斷，心疼父親不願逾越傳統規範，才會不斷叮嚀她在一旁「仔細看」，就是期望女兒有朝一日也能承接下這項傳統文化，帶領大家了解藤的生長及山林對族人的意義。

「藤編當下宛如看見父親！」都姆恩說，女性教藤編必然引來質疑，但堅持下去的力量依舊來自父親，唯有做藤編時才會感受到和爸爸在一起的感覺，重拾「那段溫暖回憶」，如今她不僅是名「織女」，也能扛起承載父親工法的黃藤背簍，讓在彩虹橋另一端的他感到欣慰！