風速男孩徐御凱自由車奪冠 獲選最年輕國手

風速男孩徐御凱是新竹市世界高中高一學生，此次獲全國自由車青男組20公里個人計時賽冠軍，是最年輕的自由車國手，明年將參加亞錦賽。（記者洪美秀攝）

2017-12-14 16:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市世界高中高一學生徐御凱首次參加全國自由車公路錦標賽，就奪下青男組20公里個人計時賽冠軍及公路賽亞軍，他將參加明年2月亞洲青年自由車公路錦標賽，是最年輕的自由車國手；才練2年多的他說，只要騎上車，就能享受到騎車的成就感，會全力以赴，爭取好成績。

徐御凱原本練桌球，國二下才改練自由車，曾成功騎50公里上武嶺，此次在全國青男組20公里個人計時賽以29分49秒022的好成績奪冠，個性開朗的他，模樣輕澀，但只要騎上車，就能感受風在動及飛的勁速感，他說，成為國手，責任更重，他會全力以赴，為台灣、為學校爭光。

世界高中校長詹皓智說，學校自由車選手有7人，平常由教練藍曉雲指導，學生們除了每天的公路賽及計時賽，還要做重量訓練及跑步，但學生都不喊苦，這群「風速男孩」，每天要騎車超過3小時，還要忍受天氣不佳及下雨天、風強等各種天候狀況，有如此佳績，學校與有榮焉。

其中高三學長謝均鴻去年也取得國手資格，此次擔任徐御凱的隨行「護持」，讓他一路保持領先，是自由車選手學長學弟的傳承精神。

徐御凱也提到，今年全中運時遇到集團摔車，眼看只剩不到150公尺就到終點，但手部骨折的痛苦，讓他不得不放棄比賽，如今能在全國自由車錦標賽奪冠，除想把全中運的贏回來，也更懂得保護身體，感謝學長謝均鴻一旁的「護持」，讓他能全力以赴贏得佳績。

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