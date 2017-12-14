台南永華市政園區評估停車收費 議員反對

台南市永華市政中心。（記者蔡文居攝）

2017-12-14 16:24

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市議員邱莉莉建議開放永華市政中心西側廣場暫闢為停車場，市府秘書處回應表示，擬評估永華市政中心園區停車收費可行性。邱莉莉今天表示反對，她認為該作法並不妥當。

市府秘書處昨天表示，基於使用者付費的精神，該處刻正規劃永華市政園區內停車收費的可行性及衝擊評估，希望取得停車供需的真貌，以做為西側廣場是否闢建為停車場及其規模之參考。

邱莉莉表示，市政府有洽公需求，本身即有公眾性，在網路時代許多業務可透過無紙化及線上作業解決，還需親至市府洽公一定有其必然因素，市政府是公僕辦公場所，所在地是機關用地，市民到市府洽公還須繳納停車費，並不合理。

邱莉莉說，現在建築規範都要求必須提供法定停車空間，市府這樣大的機關，卻不負停車供給責任難以說服市民，對於停車管理的有效性，秘書處可借重交通局的專業，研議如何透過停車場設備的管理方式，包括停車時間和車道出入口的柵欄設計，排除非洽公用途的私人長期占用，所以即使秘書處只是打算透過收費瞭解真實停車供需，再評估是否開放西側廣場當停車場，但她認為該作法並不妥當，會讓市民認為市府不思停車管理前就直接把問題轉嫁給市民，恐會有負面觀感，秘書處應參考專業意見謹慎處理。