網軍遍佈國際？政治人物FB按讚「秘密來源」曝光

國民黨前立委丁守中有6.1%按讚網友來自「土耳其」。（圖擷自fblikecheck）

2017-12-14 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕直轄市長及縣市長選舉在即，粉絲專頁的經營也是重要的一環，而有網友在PTT指出，剛好有個工具能夠精準統計粉絲頁的按讚來自哪個國家，該網友還貼出幾個「數據異常」的政治人物，暗示他們可能會引發「買假帳號衝人氣」的質疑。

有網友在PTT八卦板發表「台北市長挑戰者 FB按讚分析」一文，指出台灣FB帳號審查在世界上算是比較嚴格的，所以通常買假帳號來衝人氣，就會來自於國外。例如當年方仰寧的俄羅斯粉絲們，就曾造成外界質疑。

該網友更指：「基本上，以一個台灣的政治人物，除非像是總統或黨主席等級，不然有任何一個區域的粉絲來源超過3%都不太合理，尤其像是印度、埃及等等跟台灣沒太多淵源、語言又不通的國度。」

因此透過一個叫做「fblikecheck」的統計網站，可以精準統計台灣政治人物粉絲專頁上的「按讚來源」，該名網友發現了幾名政治人物的詭異數據。

據該名網友當下測試結果，國民黨籍前總統府發言人羅智強總讚數為912,695，台灣來源50.5%，但印尼、尼泊爾、孟加拉、馬來西亞、印度所支持的百分比位於3.8至9.4之間，大酸莫非是東南亞與印度半島超級巨星？

國民黨籍立委蔣萬安「中國」網友按讚比達3.5%；國民黨前立委籍丁守中則有6.1%按讚網友來自「土耳其」；民進黨立委姚文智則有3.1%的讚友來自「埃及」，被原PO戲稱「法老王4ni」（法老王是你）？

民進黨立委姚文智有3.1%的讚友來自「埃及」。（圖擷自fblikecheck）

就按讚比例來看，羅智強儼如東南亞與印度半島超級巨星。（圖擷自fblikecheck）