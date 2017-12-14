世界公視大展 12部影片看免驚

2017-12-14 16:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府新聞局與公視合辦「2017世界公視大展精選─真理的叛逃」影展，精選12部全球最棒的公共電視作品，探討歧視、難民與網路世界等議題，15日至17日在市府集會堂登場，免費開放民眾網路或現場報名參加，感受各國文化的視覺饗宴。

新聞局長卓冠廷今天表示，台中近年已成為全台電影院票房第二大的都會城市，是觀影人口和影視攝製的搖籃，新聞局將持續推動影視輔導與推廣政策，扶植在地及協助國內外影視團體。

卓冠廷也感謝公視團隊再度回來台中，帶來12部全球最棒的公共電視作品，讓市民透過影像認識各國多元文化，拓展觀影視野；市府也將持續協助各式影展活動在台中舉辦，歡迎公視每年都把最好的作品帶來放映，也邀請台中影迷把握難得機會踴躍共襄盛舉。

公共電視台總經理曹文傑表示，該電視台每年均由國際公共電視組織（INPUT）年會入選80部作品中，精選出8至12部各國公視佳作帶回台灣，免費在國內放映，可以說是精華中的精華，期盼在地影迷透過觀摩國際作品掌握世界最新脈動。

新聞局表示，影展主題為「真理的叛逃」，影片類型含括紀錄片、短片、電視電影，更選映一部VR短片，議題涵蓋難民、霸凌歧視、網路陷阱等，以多元影像與犀利角度呈現當前社會關注議題，每單元也安排映後座談延伸討論，讓觀眾感受一場緊扣國際脈動的思辨之旅。

「世界公視大展精選─真理的叛逃」影展將自15日至17日在台中市政府集會堂（台灣大道市政大樓四樓）舉行，相關資訊請上影展官網查詢。