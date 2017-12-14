學童製作烏魚子 義賣捐助東非貧童

2017-12-14 16:17

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港區許多居民從事海產養殖業，大秀國小今日舉辦學童製作烏魚子活動，透過烏金達人指導五年級近百名學童製作烏魚子，學童頂著寒風在冰水中用硬幣小心刮除烏魚卵上的血管，用鹽巴醃漬，進行日曬及風乾，在年底義賣烏魚子，將所得購買物資捐贈給衣索比亞1所小學，用行動關懷東非的弱勢兒。

「啊！軟軟的、好腥喔！」歲末寒冬時節，台中港的進入烏魚季，漁民為烏金忙碌，大秀國小開設烏魚子製作體驗課程，讓孩子們能夠了解故鄉的產業，也體會長輩靠海討生活的艱辛。

多數學童從沒觸摸過臟器，拿起冰冷滑溜的烏魚卵，在水中用硬幣忍著腥味將烏魚卵做初步處理後，用鹽巴醃漬，輕放於木板上等待入味，經過2小時的等待後，洗去鹽巴，日曬及風乾，放學後還需要在室內進行重壓，以便讓烏魚子定型，學童初體驗直呼有趣。

今日校方邀請台中港的烏金達人周煌源及林健嘉指導師生製作烏魚子的過程，市議員楊典忠也共襄盛舉，楊典忠說，第一次目睹烏魚子製作過程，肯定校方的體驗課程。大秀國小教務主任廖雅彬表示，校內有幾名家長得知校方構想，募集40多片烏魚卵，安排五年級學童製作。

學童將手中黃澄澄的烏魚卵排放在日曬的桌面，成為難得的校園景象。學童潘仕育說，從小看著父母製作烏魚子，偶爾會幫忙製作，並不會感到腥味或害怕。

大秀國小校長王秋發說，期待這一批寒流送來烏金，匯集孩子的愛心及努力過程後，能夠在年底的義賣上獲得肯定，匯集孩子及社區民眾的愛心，將這股暖流送到遙遠的衣索比亞，溫暖東非貧童的心。

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