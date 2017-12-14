勒索愛心？ 翻轉街賣者印象 不要你花錢買同情！

在街上經常看到的這些街賣者，你有跟他們買過嗎?（圖片由點點善提供使用）

2017-12-14 17:51

〔影音新聞／綜合報導〕「先生、小姐幫幫忙，幫我買一包衛生紙......」這類型的身障者街頭販賣，想必大部分人都有接觸過。他們坐著輪椅，可能是有人推，也可能是電動輪椅，但總是穿梭在人群中兜售商品。大部分的人會躲避他們的視線，努力假裝沒有看到他們，而原因大致是覺得他們是被詐騙集團掌握、商品太貴而且不實用，甚至是覺得他們兜售的樣子像是在勒索愛心，於是寧願當作沒看到。

▲像這樣的街賣者到處都是，但卻很少人真的向他們購買商品。（圖片由點點善授權提供使用）

這些街賣者有各種的故事，可能是突發的意外、傷病讓他們無法回到社會工作，也可能是天生的缺陷使他們只能做街賣，但因為群眾的誤解，甚至是部分投機者的利用，讓他們這些需要被幫忙的人，反而受到不公平對待。曾經幫助憨兒發揮創意，將他們的創作融入商品販賣的企業點點善，因緣際會注意到了這些街賣者的困境，因此與人生百味合作，探訪台灣新巨輪服務協會深入了解街賣者遇到的狀況，並且提出募資計畫試圖改變。

街賣者主要遇到的問題來自於他們的信心不足，長期的自卑感讓他們無法與社會大眾有良好的溝通。他們經常掛在嘴邊的「請幫幫忙」，其實是一種不對等的買賣。這種銷售方式讓消費者感受到的不是「需要商品」，而是「你需要幫忙」，因此就形成了一種消費愛心的感覺。因此點點善將透過陪伴以及職業訓練，讓他們重新拾回自信，並且不再開口閉口都是「對不起」、「不好意思」，將來甚至也可以選擇離開街賣，回到社會企業工作。同時也計畫幫助他們改變形象，透過可愛的街賣車、整齊的服裝，以及公開透明的販售者資訊，讓大眾對他們改觀，不再認為他們是詐騙集團。

▲街賣者販售的商品經常比外面貴，而且在其他地方都能找到一樣的商品，也是買氣不熱的原因。（圖片由點點善授權提供使用）

而街賣者遇到的另一個問題則是商品比市面貴，品質卻不一定比市面好，甚至還有更差的情形，這也是大眾以為他們是詐騙的原因之一。新巨輪服務協會會長陳安宗也坦言，商品確實比外面賣得貴，不過這是因為他們販售的數量並不夠多到可以直接批發，因此進貨的成本高，商品價格的競爭力自然就弱了。且商品的訂價其實一半是要供應水電開銷，另一半才是街賣者的收入。

▲街賣者的商品都是自己重新包裝，進貨成本高，售價因此無法壓低。（記者 朱以文 拍攝）

另外商品在市場上沒有特殊性，也是因為他們沒有足夠的專業知識可以介紹商品，只能賣些常見的東西。面對這樣的困境，新巨輪服務協會也試圖更換商品品項來改善買氣，效果卻不甚明顯。一直到2016年底人生百味與「小學課本的逆襲」推出紅包袋，讓街賣者獨家販售，許多粉絲專程打電話找尋街賣者，讓他們第一次感受到「平等」的販賣是什麼，也開啟了與點點善合作的契機。這次點點善也計畫推出與以往不同的商品，讓消費者是真的需要才來購買，甚至希望他們變成可以提供服務的角色，例如提供免費wifi、提供路邊行動充電，那麼他們也許就可以變成台灣的特色風景。

▲如果讓街賣與愛心脫鉤，回歸平等的買賣，甚至提供服務，或許能成為一幅美麗的風景。（圖片由點點善、進擊少年團 amazing guys授權提供使用）