人生第一把薩克斯風 7醫師熱血捐贈育德國小

彰化醫師薩克斯風團捐贈7把薩克斯風給育德國小，醫師也脫下白袍，與學生們一起演奏表演。（記者陳冠備攝）

2017-12-14 15:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕聽到靈魂的聲音，讓一群熱心的醫生決定奉獻出第一次。中華華夏醫師協會理事長蔡明忠日前到二林鎮育德國小進行體檢時，耳邊傳來熟悉的薩克斯風吹奏聲，訝異如此偏遠的小學，竟能表演高難度樂器，為讓更多學童也能學習薩克斯風，他號召彰化醫師薩克斯風團進行募集，有7位醫生大方的捐出人生第一把薩克斯風，送給學童們當耶誕禮物。

蔡明忠今日與彰化醫師薩克斯風團員們，帶著7把薩克斯風到育德國小進行贈予，醫生們也脫下白袍化身樂手，與育德國小薩克斯風團即興演奏「春花開」、「卡打車」、「何日君再來」等曲目，活動相當歡欣。

蔡明忠表示，進行校園健檢11年，第一次在小學校園中聽到薩克斯風，而且還是在這麼偏遠的地區，感到不可思議，與校長聊天後才得知，育德國小一直致力校園音樂美學，但經費有限下，無法讓每位學童都能學習薩克斯風，著實覺得可惜。

蔡明忠說，3個禮拜前把過程分享給彰化醫師薩克斯風團，沒想到大家反應熱烈，曾梓展、林釗尚等7位醫師，紛紛捐獻學習初期的薩克斯風，另外二林在地醫生黃勇學、謝明穎等也慷慨解囊，募款8萬8千元，希望補助學校樂器升級與聘請師資，讓偏鄉學子一圓音樂夢。

育德國小校長方啓陽表示，感恩彰化醫師薩克斯風團獻暖，認同傳遞美好音樂不分年紀，讓孩子們「習藝而公益」，是今年耶誕節最好的禮物。

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