明年春節兩岸加班機規劃出爐 上海減11班

2017-12-14 15:41

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部民航局表示，兩岸航空主管部門人員已確認明年春節加班機規劃，雙方同意春節加班機期間，為明年2月2日至3月2日，上海、北京、廣州、深圳、杭州總共加開256班次，較去年減少4班，其餘機場春節加班機總量，循例不予限制。

民航局表示，考量民眾與航空公司需求，循例春節加班機總量不予限制，僅在大陸部分繁忙機場設有上限，分別為上海浦東162班、北京16班、廣州11班、深圳23班、杭州44班，其餘機場則無班次上限，去年總計飛航400多個班次。於春節加班機期間，雙方航空公司均可於班次上限內，依市場需求提出春節加班機申請。

根據統計，今年上海浦東、北京、廣州、深圳、杭州加班機總計256班次，較去年減少4班、約6％，主要減少在於上海班次，去年總共加開上海浦東173班、北京7班、廣州14班、深圳22班、杭州44班、共260班機。

民航局表示，雙方規劃於明年1月3日起，陸續核准航空公司春節加班機申請，以便利旅客訂位安排行程，飛航班次與起降時間亦比照以往，按各方時間帶管理相關規定申請。

不過，松山機場、上海虹橋機場春節期間不開放飛航兩岸加班機，原營運往返松山機場兩岸航線的航空公司，可安排包機在桃園機場起降。