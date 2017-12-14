高雄空品鴉鴉烏 時代力量批中鋼、台電「重中輕南」

2017-12-14 15:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄秋冬的空污嚴重，時代力量高雄黨部今舉實例數字，抨擊中鋼、台電、中油的空污改善計畫，根本是「重中輕南」，要求國營事業排放大戶能夠帶頭改善空污。

時代力量高雄黨部執行長林于凱表示，高雄轄內廠商空污排放量，中鋼、中油、台電占50％以上，但檢視3家國營事業的改善計畫，發現根本是「重中輕南」。

林于凱說，中鋼改善計畫中，去年至今年的懸浮微粒（TSP）減量額度不及8％，但台中的子公司中龍鋼鐵，已規劃投入90億元設置料堆室內堆置場，高雄中鋼的煤礦砂卻還在戶外飄散！

于凱表示，台電是高雄地區SOx（硫氧化物）排放大戶，排放量占46％，卻未提出SOx改善計畫，僅預計投入60億元進行NOx（氮氧化物）減量，但每年只減少180噸，減幅僅1.29％，同樣的經費在台中大潭電廠的減量幅度，是每年2400噸，這叫高雄人如何接受？

他質疑，中油身為揮發性有機化合物（VOCs）排放大戶，規劃至2022年的VOCs減量幅度只有3.76％、NOx減量只有11.6％，都太過消極。

時代力量高雄黨部副執行長林子盟則認為，目前空污費偏低，導致企業欠缺空污改善的誘因，呼籲環保署應檢討。

此外，高雄市議員吳益政及一群關心空污的朋友，今天也召開記者會，針對高雄市排放空污大戶，提出3年的調適、減緩作法，並主張政府應逐年提高空污費，並提高地方固定污染費的分配比例，至少達80％。