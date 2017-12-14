藍質疑中火歲修才減煤 中市府駁倒果為因

2017-12-14 14:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府要求台中火力發電廠減煤500萬噸，市議員顏莉敏、楊正中今天指出，明年中火環保工程得比往年增加200多天歲修，大約就少燒500萬噸生煤，並非市府要求才減量；市長林佳龍回應，環保工程是配合市府管制才做，議員不能倒果為因。

顏莉敏質詢說，依台電資料顯示，中火105年機組總歲修天數223天、106年250天，107年加上環保工程則高達461天，整年估算用煤量為1594萬噸，這個用煤量正好符合林佳龍聲稱生煤從2100噸減至1600萬噸的說法。

她抨批，這是一種中火短期歲修的「假性減煤」，林佳龍蓄意讓市民錯覺市府好像有在做事，攏是假；楊正中也說，林佳龍的減煤秘辛根本是一場騙局、順水推舟，難怪環團和民代頻頻質疑打假球，要求市府收回台火許可證。

林佳龍則強調，國民黨議員的說法是「倒果為因」，中火安排增加歲修機組是必然結果，因為要配合市府減煤的要求，議員不能抹煞市府的努力。

環保局說明，台火明年度配合市府提高排放量的管制與減煤要求，將投資92億元針對1號至4號機組進行環保工程，屆時將可減少生煤燃燒，顯示市府策略已見成效；該歲修安排尚未送達環保局報備，所以歲修天數與燃煤總量的關連，是議員估算的結果，市府樂觀其成。