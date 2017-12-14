全球城市虛擬實境設計賽 高雄大學奪冠

高大建築學系包辦今年日本東京「第7屆建築虛擬實境設計世界盃競賽」前3名。（記者蔡清華翻攝）

2017-12-14 14:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學建築學系包辦今年日本東京「第7屆建築虛擬實境設計世界盃競賽」前3名，且為2度奪冠。

VDWC（建築虛擬實境設計世界盃競賽）定期每年舉辦，主辦單位為國際建築資訊模型（Building Information Modeling，BIM）軟體大廠「Forum 8」，廣邀各國建築、土木、都市規劃相關學系學生參賽。

今年主題「仰光—建立理想永續亞洲城市」，其為緬甸經濟首都，人口多達736萬，高度快速發展也使交通惡化、洪澇災害、供電不足等問題浮上檯面，肇因包括私有車暴增（左右駕混亂）但民眾守法觀念薄弱造成財損傷亡頻繁，以及防洪疏濬系統無法因應暴雨，還有供電遠不及經濟發展。

今年除了台灣，尚有澳洲、日本、中國、韓國、越南、英國、義大利近60隊參賽，高雄大學參賽學生主要來自該系助理教授陳怡兆開設之深碗課程「虛擬實境智慧城市規劃應用」，3隊各獲冠、亞、季軍佳績。

冠軍隊伍廖珮珊、陳芊芸、黃瑞國作品「Yangon Green Lab」，結合「佛手印」、「綠手指」、「海綿城市」意象與設計，以當地2000多年歷史建築、鄰近中央車站的「蘇雷塔」為主軸，提出大眾運輸專用道落實車輛分流，以大量植栽營造綠鋪面收集雨水，再搭配興建滯洪池形成綠色廊道，不只防洪，也達到寶貴水資源循環使用目的。該系統自高空俯瞰為「佛手印」圖案，藉此表達對當地宗（佛）教敬意。