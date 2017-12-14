林佳龍視察台中捷運電聯車 赫見「魔鬼車」在列？

為衝刺107年試運轉，市長林佳龍在交通局長王義川陪同下，視察18列捷運電聯車和兩輛特種車輛。（記者廖耀東攝）

2017-12-14 14:08

〔記者廖耀東／台中報導〕台中捷運為衝刺107年底前試運轉，市長林佳龍今（14日）一早到台中捷運機廠視察電聯車，現場有如閱兵儀式，18列電聯車陳列於駐車區外軌道上，竟發現有「魔鬼車」在列？經過台北市捷運工程局機電系統工程處長劉秋樑再次介紹後，才知原來是「磨軌車」。

林佳龍視察捷運機廠18列捷運電聯車外，還包括兩輛特種車輛--磨軌車、路軌兩用車等2輛特種車輛，排列在機廠駐車區外的軌道上，陣容相當浩大。

交通局長王義川表示，18列電聯車，分為日本原廠製造及台灣組裝各9列，已全數到齊，經過工作人員測試，已分不出哪一台是日本還是台灣製。特種車輛中，「磨軌車」要在鋼軌上來回「走」，將鋼軌上不該出現的雜質清理掉，延長鋼軌使用壽命，讓電聯車通行平順；二、「路軌兩用車」車重10公噸，配置有膠輪與鋼輪，可拖引比它重10倍的捷運電聯車，被廣泛使用於鐵道工程維修，負起協助電聯車「調度」及「拖駛」工作。

捷運綠線工程總體進度73.5％，進度超前，將在確保安全的情形下持續推進，明年年底試運轉，預計109年全線營運通車。

林佳龍今日在王義川等人的陪同下，前往北屯機廠視察，聽取台北市政府捷運工程局機電系統工程處長劉秋樑簡報，同時慰勞辛苦的捷運工程人員。林表示，捷運綠線18列電聯車原預計今年底全數交車，最後一列電聯車提前在11月底就已運抵北屯機廠。目前整個北屯機廠設施均已到位，沿線機電工程及試車也十分順利，且進度超前，對於台中的國際化可說是一個重要的里程碑，並宣布「台中市正式進入捷運時代！」

相關影音