冬颱不罕見 曾有颱風12月侵台釀災

2004年冬颱「南瑪都」在12月4日登陸屏東枋寮，其環流與東北季風的共伴效應影響，在當年讓北部及東半部有豪雨發生。（資料照，記者簡群育攝）

2017-12-14 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天（14日）上午增強為第26號颱風「啟德」，是今年12月的第一個颱風，氣象局指出，12月台並不罕見，平均每月約生成1.2個颱風，不過侵襲台灣機率極低，自有統計以來只有2004年的南瑪都颱風在12月侵台。

中央氣象局在臉書「報氣候」表示，西北太平洋一年12個月份都可能有颱風生成，而生成颱風數量最少的月份是2月，平均僅0.1個，12月生成的颱風數量約1.2個，因此12月颱並不罕見；統計資料顯示，自1945年至2016年止，共有86個12月颱，其中以1952年的4個最多，但也有18個年度12月無颱風生成。

氣象局指出，因為12月西北太平洋低緯度常常吹東風，且副熱帶有很強的垂直風切，不利颱風強度發展，颱風在低緯生成後多是筆直地朝西前進，直接影響臺灣的機會不大，不過歷史上仍有在12月發布颱風警報的紀錄，分別是1947年琴恩、1949年凱密拉、1964年歐珀及2004年南瑪都。

其中2004年的南馬都颱風是有紀錄以來唯一一個在12月登陸台灣的颱風，當年第27號颱風「南瑪都」在生成後，通過菲律賓轉向北北西進入巴士海峽，之後轉向東北東朝直撲台灣，在12月4日登陸屏東枋寮，其環流與東北季風的共伴效應影響，使北部及東半部有豪雨發生，造成2死2失蹤的災情，還創下中央氣象局首次以颱風轉化為溫帶氣旋而解除颱風警報的紀錄。