立院初審通過 大客車乘客不繫安全帶最高罰6000元

2017-12-14 13:39

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為減少大型車輛死傷事故，立法院交通委員會今初審通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，大客車、大貨車未安裝行車視野輔助系統者，最高可罰新台幣2萬4000元罰鍰；大客車行駛於快速道路、高速公路上，乘客未繫安全帶，駕駛最高可處6000元罰鍰，若已盡告知義務，則罰乘客。

有鑑於蝶戀花遊覽車國道事故死傷慘重，及層出不窮大型車輛肇事死傷案件，立法院交通委員會今審議「道交條例部分條文修正草案」，民進黨立委陳素月擔任會議主席，並有民進黨立委林俊憲、鄭運鵬、鄭寶清、李昆澤、周春米、黃國書、葉宜津、王榮璋，時代力量立委洪慈庸及親民黨立委李鴻鈞參與審查。

為避免大型車輛轉彎時因視野不佳造成危險，初審新增條文規定，大客車、大貨車應加裝行車視野輔助系統，未安裝者可罰汽車所有人1萬2000元至2萬4000元罰鍰；該系統無法正常運作卻繼續行車者，則處9000元至1萬8000元罰鍰。

對於多年來常有聯結車、大客車、大貨車等車輛駕駛，在被吊銷、吊扣駕照後仍違規上路，甚至因此肇生事故，初審條文規定，若上述車輛於上述情況下違規行駛，罰則從4萬元至8萬元罰鍰，加重至6萬元到12萬元。

初審條文規定，行駛於道路上之車輛的乘客、駕駛，未繫安全帶者，可處新台幣1500元罰鍰，若為營業大客車駕駛人未繫安全帶可處2000元罰鍰，若營業車輛駕駛已盡告知義務乘客仍未繫者，處罰該乘客。

若車輛行駛於快速道路、高速公路上，汽車、大客車、大貨車乘客未繫安全帶，可處駕駛人3000元至6000元罰鍰，若營業車輛駕駛人已盡告知義務，則處罰該乘客。

另外，除原本汽車轉彎未禮讓行人之罰則1200元至3600元罰鍰外，初審條文也新增，汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，若未禮讓攜帶白手杖、導盲犬之視障者通過，將重罰2400元至7200元罰鍰。

陳素月表示，本次交通委員會初審修正多條條文，各位立委提案，都是基於保障國人交通安全，要讓車輛駕駛與乘客更為安全。