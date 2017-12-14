離島建設條例公聽會 10-2條博弈條款成焦點

2017-12-14 13:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島建設條例實施以來，歷經10餘次修法，但多在單一條款，因此金門、馬祖、澎湖三縣市組成的「離島區域合作平臺」，希望大規模修法，朝向「免稅島、自經區、國際醫療、國際教育、青年政策」等政策發展，並舉行公聽會。

今日澎湖場公聽會，在海洋地質公園中心舉行，由中央選舉委員會副主委陳朝建、澎湖縣政府參議洪棟霖、行政處長蘇文章、澎科大王明輝院長及行政院金馬聯合服務中心2位組長與會，聆聽地方意見，會中對於軍方還地於民、免稅及離島交通、物流等議題建言，其中最受矚目是10-2條「博弈條款」。

馬公市代表蘇育德呼籲廢除10-2條，避免耗費龐大經費，又造成正反對立；樹黨前主席洗義哲也支持廢除，但要設立5年條款，讓已通過的連江縣解套，並提出將離島建設條例改名為離島永續發展條例，並增列青年返鄉創業條款；海洋公民基金會則提出增加公民參與離島4年綜合計畫；陳慧玲議員辦公室提出修改離島免徵營業稅，改為零稅率。

針對廢除10-2條，陳朝建表示，廢除10-2條就回歸公投法母法，依剛通過的公投法，不管是贊成或反對，勝出都要超過四分之一公民數才成案；若是修正條文，就看地方希望回歸母法，還是依照地方自治條例自訂門檻，但不管如何修法或廢除，都可3年重新提案連署。