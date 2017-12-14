曾文溪滯洪區竟有「神奇工業地」 環團痛批不可思議

2017-12-14 13:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南曾文溪善化河段河堤內滯洪區農地，驚傳疑遭回填大量事業廢棄物，面積廣達數公頃。台南社大環境行動小組召集人黃煥彰，今天在大台南環檢警結盟會議上，痛批曾文溪滯洪區周遭都是農地，卻有一處「神奇的工業地」，實在不可思議，他並當場向台南市代理市長李孟諺、台南地檢署主任檢察官林仲斌舉發，要求調查。

李孟諺當場指示了解與調查，他表示，在滯洪區做這樣的事很不妥，也允諾將訂定台南市低密度水泥的均勻度與強度。林仲斌也承諾，將著手調查是否涉及不法。

大台南環檢警結盟會議今天在台南生活美學館召開，由李孟諺及林仲斌主持，包括環保局長林健三及環檢警單位、民間環保團代表與會。

會議末了進行臨時動議時，台南社大環境行動小組召集人黃煥彰、行動小組研究員晁瑞光提出臨時動議，指曾文溪在善化區第一道堤岸與第二道堤岸間，原本屬於滯洪區，周遭全是農地，竟然有「神奇的工業地」，更讓人覺得不可思議的是，竟以一般事業廢棄物來回填，上面以1公分的低強度水泥厚度來覆蓋掩飾，當場請檢察官調查，並請市長要規定低強度水泥的均勻度與強度。

晁瑞光表示，該工廠四周都是農地，但廠區土地已變更為工業用地，問題是旁邊都是農田及一條排水，恐危及環境及食安，而且灰色看似土堤的內部，埋的全是廢棄物，而環評申請卻是填水庫淤泥，明顯不符，要求政府依廢清法全部清除。