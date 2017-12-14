「稻美濃藝同放傘」3種特色小旅行遊客庄

美濃區公所以稻穀採收後的稻稈為素材，打造四幅立體實境稻畫。（記者黃佳琳翻攝）

2017-12-14 13:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕粄條、紙傘、花海、白玉蘿蔔都是民眾所熟悉的美濃客家景致，16日起，美濃區公所舉辦秋冬樂活嘉年華系列活動，以「稻美濃藝同放傘」為主題，將美濃獨特的藝術文化與地景景觀結合，要帶給民眾不同的深度體驗。

「稻美濃藝同放傘」系列活動，分成「水圳放傘」、「辦桌看戲」及「稻草名畫世界」三個主要區塊，首先登場的是16日在水圳廊道舉辦的開園活動，以水岸市集、文化導覽、農事體驗、紙傘彩繪和藍染手作等，安排3種特色小旅行，讓遊客深刻認識美濃。

在水圳放傘裝置藝術區，區公所以美濃農業血脈「水圳」為發想起點，將客家傳統工藝油紙傘及花布燈籠融入水圳環境，白天呈現彩繪之美，晚上燈光傘影溫潤樣貌放光彩，讓美濃越夜越美麗。

美濃知名的地標景點「美濃湖」，因幽美的湖光山色，常吸引許多旅人駐足，今年美濃區公所以「秘境景點」為概念，打造4幅立體實境稻畫「秋收」、「拾穗」、「午睡」和「晚禱」，絕對是值得探索玩味的新祕境。

區公所指出，水圳放傘裝置藝術會一直「傘亮」到明年元月7日，美濃湖畔的稻草名畫世界展期延續到明年的2月20日，接下來的耶誕節、元旦及新年期間，歡迎全國民眾「稻美濃，藝同放傘」，來趟不一樣的美濃之行。