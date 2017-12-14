余光中「右手寫詩，左手寫文」 作品廣泛收錄兩岸教科書

2017-12-14 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕中山大學榮譽退休教授余光中今早病逝高雄，享壽90歲，他所著作詩文作品廣泛，受到兩岸三地的教科書收錄，他人數度譜成多篇余的詩作歌曲傳唱，梁實秋還曾經表示，「余光中右手寫詩，左手寫文，成就之高一時無兩。」

根據《中央社》報導，余光中詩文作品，包括「鄉愁」、「我的四個假想敵」、「聽聽那冷雨」，在兩岸三地的教科書普遍皆有收錄；楊弦、李泰祥、羅大佑等人，曾將余光中的作品編成歌曲以傳唱。余光中一生從事詩歌、散文、評論、翻譯，自稱「寫作的四度空間」。

余光中早年因戰爭而顛沛流離，1949年因躲避國共內戰轉學至廈門大學，隔年5月來台灣，短短十日就發表了6、7首詩作、7篇評論和2篇譯文，展露出傑出文學才華。

余光中過去曾主持過多種文學刊物以及文學獎，在華文世界已出版著作接近百種，為當代華文世界的經典作家，對於台灣現代文學影響相當深遠，更遍及兩岸三地的華人世界。評論家張瑞芬表示，談到台灣現代主義時期的散文，余光中「逍遙遊」一文最被推為代表，顯示余光中的散文於1960年代；即現代主義盛行時期重要性。

在新詩的領域，余光中是藝術至上的擁護者；散文中則認為透過教育普及化以及大眾化的基礎上，文學能夠有機會藝術化。余光中將五四以來的散文，將口語化的散文與大眾化劃上等號，稱藝術化的散文是現代散文，顯示這類散文可以兼具現代人的生活內涵與創作形式上的現代手法。