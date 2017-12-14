長照2.0進化版 彰化104家社區藥局協助申請輔具費用

彰化推動「長照2.0創新服務、輔具服務進駐社區藥局」的輔具得來速計畫，試辦半年結果還不錯，縣府決定明年續辦。（記者張聰秋攝）

2017-12-14 13:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕家裡有失能長者要照顧已很辛苦了，彰化縣政府為了幫助民眾輕減長期照護的壓力，特別結合全縣104家社區藥局和醫療器材藥商，推動「長照2.0創新服務、輔具服務進駐社區藥局」的輔具得來速計畫，讓失能長者的家人需要購買輔具，就近社區藥局就買得到，當場就可扣除政府補助的輔具費用，由特約社區藥局代為申請，民眾免請假特別跑到衛生局申請補助款，便利許多。

彰化縣衛生局於今年7月19日推動「長照2.0創新服務全國首創輔具得來速」服務，試辦將滿半年，民眾反應不錯，社區藥局也發現，越來越多人會好康鬥相報，讓更多人受惠。

彰化縣長魏明谷今天在試辦後明年將繼續執行這項政策，他說，這項長照2.0版再進化版，結合在地可近性的優勢，縣府團隊提供失能長者最優質的服務，服務涵蓋全縣26鄉鎮，目的希望減輕民眾照顧行動不便、失能長者的精神壓力，讓民眾善用政府資源。

魏明谷表示，縣府與相關公會建立緊密夥伴關係，一起照顧需要照顧的長者，目前57家醫療器材藥商、47家社區藥局共104家加入夥伴之列，服務對象為身體狀況不好、行動不便的長者。

魏明谷指出，彰化縣目前人口128萬多人，65歲以上老年人口超過17萬人，少子化後老人比例會逐年拉高，政府應該提供服務，減輕民眾降低老照顧老的長期照護壓力。

魏明谷說，縣府每年編列2億元預算補助65歲以上長輩裝置免費全口假牙，一年約6500位長者受惠，目的也是希望讓大家活得健康又長壽。

彰化縣藥師公會理事長蕭輔元表示，彰化社區藥局是社區居民健康的好鄰居，就像便利商店一樣，在每個鄉鎮都有據點，計劃中的輔具得來速，經過縣衛生局和廠商配合資源推展順利。彰化縣藥劑生公會理事長王樹生指出，公會全力配合輔具得來速的計畫，若未來可以擴及全國會更棒。