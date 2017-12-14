搶全國有線電視分組付費最低價188元 業者這樣說…

2017-12-14 13:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有線電視分組付費107年度開始由台南正式上路，為提供收視戶有不同需求的選擇，經國家通訊傳播委員會（NCC）核定，新永安有線電視打頭陣，提出全國最低價格每月188元的收視頻道組合。

近年來，有線電視分組付費一直是各方關注焦點，不只有線電視業者及消費者關心，各縣市政府費率審議委員會亦等待NCC審核費率的訊息公告，從台南出發具其指標性意義。

新永安有線電視總經理汪鳳玲表示，新永安有線電視經營區域幅員廣闊，雖有部分行政區人口密集，但大多數的經營區域均屬於人口分散地，甚至有幾個區域的人口戶密度不足100戶，日常維運本不易，再加上正值自103年6月11日全面數位化後的機上盒設備更新高峰期，正邁入2次數位化投資，在維運不易的情形下，仍配合國家政策推出不同頻道組合的收費機制。

新永安「基本款」方案，包含有線廣播電視法中明訂的公用頻道、台視、公視、原住民電視、客家電視等必載頻道及教育、宗教類型共24個頻道。

另外，為了已習慣現有收視頻道類型及數量的收視戶，新永安亦提供頻道數量不變的選擇方案，收費與106年相同為每月540元；民眾也可在基本組外，依個人喜好另外選定增加3個頻道數的A組和B組、以及增加9個頻道的C組，A組和B組收費為每月560元，C組收費則為590元。

新永安表示，收費標準的個別頻道組合、數量及內容均經NCC核定，不再另外提供單一頻道更換，也相當於收視頻道愈多、收費相對多，不致於造成削價競爭。