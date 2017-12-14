一篇「狼來了」 余光中曾掀鄉土文學論戰

余光中曾掀起鄉土文學論戰。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-14 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕中山大學榮譽退休教授、詩人余光中在台灣文壇曾颳起不少風雨，1977年，余光中發表「狼來了」，點名批判陳映真、尉天驄、王拓等人，掀起「鄉土文學論戰」。

《國立台灣文學館》資料顯示，70年代的台灣鄉土文學論戰，除了在文學領域掀起波瀾，戰火還延燒到政治、經濟層面的意識形態。1965年葉石濤發表「臺灣的鄉土文學」一文，使得藝文界逐漸重視「鄉土」議題，引起政府當局的注意，引發諸多回響。像是王拓撰文「是『現實主義』文學，不是『鄉土文學』」，或是朱西寧批鄉土文學「難望成其氣候」。

資料指出，8月20日余光中刊登「狼來了」一文，指摘「台灣現在已有人公然提倡『工農兵文藝』，暗指這些『工農兵文藝工作者』是共產黨的爪牙。」使得論戰趨於緊張。1977年8月末，政府、黨團、軍方的代表，丁懋時、李元簇、王昇、李煥等，以及余光中、尹雪曼等文學人士組成擧行「第二次文藝大會」，就當前文藝政策、文藝功能、國際文藝交流等議題進行討論，最後官方擴大了「鄉土文學」的意涵，將此界定成「愛國文學」、「民族文學」。

《維基百科》中記錄，作家陳明成表示，余光中「狼來了」發表以後，「一時之間，被喻為『血滴子』的大帽子在文壇弄得風聲鶴唳，瀰漫著肅殺的血腥氣息」，也引起國民黨官方的側目，主動攻擊所謂的鄉土文學作家。而最後歸納於國家之愛、民族之愛，意味著官方對鄉土文學之批判的終止，畫下暫時的休止符。