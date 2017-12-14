勞工大學推出126班 12/16起歡迎勞工朋友報名

高市勞工大學課程之一。（資料照，記者黃良傑攝）

2017-12-14 12:38

〔記者黃建華／高雄報導〕體驗樂活人生，享受學習樂趣趕緊來！高雄市勞工大學第29期課程自12月16日至12月29日受理報名，本次共開設126班，有「勞動法令、運動休閒、語言學習、文創藝能」多元類型，將陸續於107年1月中旬開課，歡迎勞工朋友逗陣加入終生學習的行列！

因應勞動法令備受社會關注，勞工大學繼28期「勞動法上的民法基礎概念班」後，本期新開「就業服務人員專業職能班」，由黃坤祥老師講授勞動法律基礎概念，帶領勞工朋友深入了解就業服務法令、心理諮商技巧等，課程免收研習費，到課次數達5分之4以上即取得結業資格，名額有限，秒殺課程報名要快！

而為了讓勞工朋友提升職場資訊戰力，勞工大學也開辦「2D平面製圖入門超值班」、「電腦組裝維修入門超值班」、「Excel2013考照輔導班」等課程，想要精進電腦技能的朋友可多加把握。

喜歡為生活增添巧思的勞工朋友，則可以報名「生活創意木工班」，由謝明衞老師向學員介紹木材工藝知識，指導大家運用手工器具與電動工具，做出茶几、手機架等木作小物，歡迎喜愛創作的朋友一同體驗手作樂趣。

其他新開課程如博物館導覽專班「City Go 城市趣-高雄趣」，從地方文史、古蹟的解說，到文創商品的欣賞，使學員了解在地歷史與城市轉變風貌，將培養學員成為行銷高雄的尖兵。還有廣受歡迎的「帶著英文環遊世界」、「看漫畫學日語」，可讓勞工朋友加強語言能力；針對較少接觸科技產品的朋友，也開辦「智慧手機、平板操作班」，邀大家E起來享受數位生活的便利。

詳細課程內容可上勞工大學網站查詢，或電洽07-3328110分機322。