台南西來庵找到千年祖廟：剩一堵古牆

台南西來庵將把「第二代」神像奉送祖廟。（記者邱灝唐攝）

2017-12-14 12:25

〔記者邱灝唐／台南報導〕曾因噍吧哖事件而聲名大噪的台南西來庵近來在福建省找到千年祖廟，最早可上溯自唐代，不過廟方見祖廟因時代動盪僅剩一堵古牆，連神像都已遺失相當不忍心，因此向對方表達整修祖廟的意願，達成薪火相傳及飲水思源。

西來庵現址位於台南市北區，曾在抗日史上因余清芳等人於1915年策動的噍吧哖事件而聲名大噪，儘管不敵日本人而廟毀人亡，廟址也一遷再遷，歷經青年路、正興街，最終在16年前落腳大興街，但先民從中國帶來的香火及五福大帝信仰依然傳承至今，香火也依然鼎盛。西來庵董事長曾正義表示，他們今年4月前往福州市參加五福大帝文化節才和祖廟展開聯繫，經由文史工作者、西來庵文化館長鄭道聰考證後，確認祖廟已有1152年的歷史，只是此信仰在中國稱作五靈公，台灣人當年要躲避日本人查緝才改名為五福大帝，意指5位從福州來的人。

不過，祖廟歷經軍閥割據、文化大革命及都市更新等事件，原有的建築快被拆光只剩一睹古牆，連神像都早已丟失，目前殿內供俸的是觀音佛祖。對此，曾正義表示，為了展現飲水思源的精神，他們討論之後由兩岸共同整頓祖廟，台南西來庵將「第二代」神像奉送祖廟，並在當地製作5尊軟身神像，廟內主神迎回五福大帝，兩側分奉觀音及媽祖，讓西來庵的精神與信仰能夠繼續傳承。