新北查電影院及KTV公安 這6家有公安缺失

新北巿政府法制局消費者保護官會同工務局及消防局人員赴轄區內電影院及KTV場所稽查查公共安全。（新北市政府法制局提供）

2017-12-14 12:21

〔記者何玉華／新北報導〕新北巿政府法制局消費者保護官（以下簡稱消保官）會同工務局及消防局人員赴轄區內電影院及KTV場所，針對消防、建築及身心障礙設施等事項進行調查，發現5家合格，近半、6家業者有公安缺失，已令業者立即改善或限期改善。

法制局長黃怡騰表示，此次調查11家業者包括板橋威秀、板橋秀泰、三重天台、新莊鴻金寶及林口國賓共6家影城，以及板橋星聚點、板橋錢櫃、土城好樂迪、中和好樂迪及永和錢櫃共5家KTV業者， 11家業者中5家合格，6家有公安缺失，缺失類型包括：排煙區手動開關設置有誤、室內走廊堆置雜物、安全門無法閉合或上鎖，以及包廂緊急進口封閉等缺失。

5家合格業者包括：林口國賓影城、林口威秀影城、三重天台影城、好樂迪中和南勢角店、板橋錢櫃。另6家公安被發現缺失的是：板橋威秀、板橋秀泰、新莊鴻金寶、板橋星聚點、土城好樂迪、永和錢櫃等。

消保官周繼雄指出，調查所發現的公安缺失，部分已令業者現場立即改善完成，未能立即改善之部分，本府消防局及工務局已命業者限期改善，並應確實遵守「各類場所消防安全設備設置標準」及「建築法」等相關規定，經查 業者就相關消防及建築公安缺失目前均已改善完成。