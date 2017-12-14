海拔最高的跨年晚會和曙光 到梨山、谷關迎新年

市府觀旅局長陳盛山（左三）、參山國家風景區管理處祕書吳建志（右二）等人邀請民眾到梨山、谷關跨年。（記者張菁雅攝）

2017-12-14 12:05

〔記者張菁雅／台中報導〕為迎接2018年的到來，台中市政府31日將分別在谷關、梨山舉辦跨年晚會，隔天元旦清晨6點在福壽山農場迎曙光，8點在梨山賓館前廣場升旗。市府觀旅局長陳盛山表示，歡迎民眾來參加全台海拔最高的跨年晚會、迎曙光、升旗典禮，以「三高」邁向新的一年。

市府觀旅局與參山國家風景區管理處共同舉辦「原音梨山、熱力谷關，迎向2018跨年晚會」，31日晚上7時30分起，分別在台電谷關第二宿舍、梨山賓館前廣場同步舉行。

陳盛山指出，各地跨年晚會都在比卡司，台中不但卡司堅強，還要比「三高」，除了梨山是海拔最高的跨年晚會，2018年元旦清晨6時，將在海拔2580公尺的福壽山農場天池畔擊鼓迎曙光；接著，早上8時在梨山賓館前廣場繼續舉辦全台最高的升旗典禮。另外，為宣傳台中花博，今年跨年活動特別使用花博吉祥物「石虎家族」的意象，製作燈飾、立牌，在梨山、谷關的飯店及街道上擺設，讓旅客與石虎家族合影。

觀旅局指出，谷關場跨年晚會邀請四分衛樂團、歌手潘越雲、原舞工作坊及喜裂克文化藝術團演出；梨山場則邀請在地的雷滾樂團、梨山七匹狼及GUTS樂團等演唱，要用原住民的熱情HIGH翻高山跨年。

而為鼓勵民眾在低溫中早起迎曙光，參山國家風景區管理處將送出限量的「喔熊圍巾」，參加升旗典禮者則可抽「喔熊背包」。