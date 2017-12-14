愛心爆滿！彰醫助貧義賣會1天變3天

社工師感謝經由媒體報導義賣物資湧入。（圖記者張聰秋翻攝）

2017-12-14 12:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕衛生福利部彰化醫院年終歲末「濟助貧病愛心義賣會」，將把募得的物資義賣救濟貧窮病患，今年物資募集情況原本極不理想，經過媒體及臉書一再轉載，物資蜂擁而至，儲放室放不下再開第2間還是爆滿，1天的義賣會也將擴大為連續3天。

衛福部彰化醫院院長謝文淮說，原以為景氣不佳，愛心縮水，但醫院發現，募集物資經由媒體幫忙後，愛心湧入，顯然台灣人愛心滿滿，再展最美風景的一面。

院方希望讓物資用在真正需要用的人身上，院方今天呼籲民眾，若民眾還有物資要捐贈，請轉往其他社福單位，讓其他社福單位也能雨露均霑，同感社會的溫暖。

彰化醫院邀請民眾本月18日至20日上午9時至下午4點半到1樓大廳義賣會現場尋寶，響應義賣助貧。

社工阮珮宜表示，今年募資布條11月中掛在大門，至12月初，只有3人捐贈少量的杯子、雨傘等物，數量之少，往年從未見過，於是醫院臉書發出動員令，媒體也幫忙宣傳，從7日開始，社工室及服務台的詢問電話接不停，各種物品透過郵局、快遞送到醫院，還有民眾特地送來，一天上百件，原本空蕩蕩的儲放室，開始被物資攻占，從一個角落到四個角落，再到整間堆滿，後來只好再找1間空房堆置，又很快地被物品占滿，現在都已經堆到走廊了。

阮珮宜說，他們原本擔心物資不夠，義賣會沒東西讓民眾挑，影響義賣款項，現在則是東西多到難以統計，比歷年都多出甚多，光是清潔、標價就忙不過來。

社工主任林秀卿指出，原本義賣會定在12月18日，為因應爆滿的物資，他們決定延長活動為18日起一連3天，懇請民眾前來共襄盛舉，讓民眾的愛心物資都有好的歸處，轉化為善款繼續支撐貧病民眾就醫，洽詢電話（04）8298686轉3404。