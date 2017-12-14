流浪狗夜間行軍覓食 嚇死騎士了

2017-12-14 11:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕流浪狗行軍覓食！天氣轉冷，不少民眾發現，入夜後，彰化縣大街小巷經常出現流浪狗成群大搖大擺逛大街，狗兒沿街覓食，佔據汽機車道，危及用路人行車安全，有機車騎士和騎單車民眾因而被狗兒追著跑，險象環生。

家住溪湖高中附近的居民，最近在大溪路和銀錠路一帶，入夜後常常發現3、4隻黑狗出沒在民宅騎樓尋找食物，黑狗大剌剌車道來回穿梭，看到騎士也不怕生，追著馬路上的機車跑，狗沒被人嚇到，反而騎士被狗嚇到。

不少民眾說，街道流浪狗成群像夜間行軍，超誇張！自從國內對流浪狗的政策採取不撲殺為原則，彰化縣動物防疫所又要求精準捕捉為準則，流浪狗越來越多，沒人抓抓也沒地方安置，安置了也不能執行安樂死，使得流浪狗越來越多。

還有民眾說，流浪狗夜間行軍主要出來找食物，食物來源來自居民放置在外廚餘，加上，愛動物人士很喜歡餵食，使得流浪狗只增不減。

對此，彰化縣動物防疫所長董孟治反駁流浪狗只增不減並表示，縣內推動犬貓絕育的成果逐年成長，今年家犬貓絕育補助經費530萬元，到10月底止，補助縣內民眾犬貓絕育已完成2953隻，年底完成目標4000隻；半野放式的犬貓絕育也有539隻。

董孟治表示，上個月開始，動防所已經針對會攻擊民眾的流浪狗，經由民眾向動防所通報後，動防所會聯繫流浪狗出沒轄區的鄉鎮市公所和村里長，一同協助辦理該區域試辦TNVR計畫，T（trap）、N（neuter）、V（vaccinate）、R（return），即捕捉、結紮、接種疫苗、原地回置，該試辦計畫外縣市有成功案例，確實能夠減少、抑止流浪狗繁殖，彰化縣試辦後會再評估。