台灣長腿正妹魅力無法擋 連日本人都愛上

蔡譯心身高173公分，光腿長就有110公分。（圖翻攝自Candice蔡譯心 粉專）

2017-12-14 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕台灣模特兒蔡譯心（Candice），不僅長相甜美，更擁有110公分的纖長美腿，先前曾以「學士服校花」造成網友轟動直呼「超正」；近日更被日本網站《SORA NEWS 24》稱為世界長腿美女，日本網友看到蔡譯心穿OL的長腿美照時更直呼「完全戀愛了」。

根據《SORA NEWS 24》報導，對於日本網友來說，穿著OL服的性感美女可說是「人間凶器」，日本網友對於穿OL服的美女完全沒抵抗力。蔡譯心身材姣好，笑容甜美，看到她裝扮成性感上班族的模樣時真的「完全愛上她」。文中指出，蔡譯心身高173公分，光是修長美腿就有110公分，專職模特兒的她也因逆天美腿完美代言牛仔褲，非常吸睛。

內文也提到，蔡譯心熱愛與粉絲互動，除了親自經營臉書粉絲團「Candice蔡譯心」外，平常也在IG跟5萬多名粉絲分享生活點滴，前途令人看好，直指「事實證明，在台灣也有很多美好的東西！」

蔡譯心身材姣好，長相甜美。（圖翻攝自Candice蔡譯心 粉專）

蔡譯心以「學士服校花」轟動網路。（圖翻攝自Candice蔡譯心 粉專）

蔡譯心身材姣好，長相甜美。（圖翻攝自Candice蔡譯心 粉專）