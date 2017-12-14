101跨年煙火+燈光秀 史上最長5分鐘！

101公布模擬畫面，動畫搭配煙火超壯觀。（101提供）

2017-12-14 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北101今年將第14次舉辦跨年煙火，101今天公布跨年煙火長度將是史上最長，總長度近5分鐘，且將架設LED燈網，屆時將搭配動畫和煙火共同展演，模擬畫面曝光相當吸睛！

台北101今天公布跨年煙火史上最長模擬動畫，大樓北面外牆最近已架設LED燈網T-Pad為主軸，T-Pad除了於12月開始伴隨民眾一起倒數迎接新的一年到來，跨年夜當天也還將加入煙火共同展演。

台北101表示，外牆燈光秀由台灣燈光藝術家賴雨農負責，動畫主視覺採台灣傳統花窗圖騰為底，例如民間老宅的壓花玻璃、花磚、鐵窗、花等元素，透過「轉化」、「巨現」方式凸顯101聚集傳統與當代的美感地標，用現代科技藝術展現。

台北101表示，今年煙火秀強調環保，施放煙火的數量將比去年少，但會加入燈光秀等多媒體裝置演出，但總長度近5分鐘，成為台北101史上最長。除了從地面上看煙火秀，今年還新增了從390公尺的觀景台近距離看煙火，高空跨年煙火秀限量出售，已有許多民眾瘋搶套票，超期待從不同角度看煙火。

另外今年台北跨年卡司包括丁噹、盧廣仲、畢書盡、韋禮安、艾怡良、頑童、周湯豪、林明禎等人。

101公布模擬畫面，牆面秀出台灣圖案。（101提供）

斗大台灣圖像將登上101。（101提供）