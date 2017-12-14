台南有線電視分組付費搶頭香 逾6成民眾支持

台南有線電視率先明年將推出分組付費新費率。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-14 11:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）核定全國首批台南4家有線電視分組付費費率，新費率都將自明年1月1日起實施，就市府今年進行的有線電視服務滿意度調查，其實也有超過6成民眾支持。

台南雙子星、雙冠王、新永安及南天4家有線電視明年分組付費新費率，從最低188元到最高590元不等，影響收視戶約42萬戶；而4家業者提出基本頻道收視費方案大致21至24個頻道，大多有包含無線4台、公視、客家、原民、宗教、唱歌與系統自營頻道等。

其實市府今年度也曾進行有線電視服務滿意度調查，結果顯示超過6成受訪者會依全家看電視需求，考慮使用分組付費方案，約2成受訪者表示不會，而他們不考慮原因，有些人是覺得麻煩，或是家裡還有其他人要看等因素。

不過，消費者心理總是希望「俗擱大碗」，這項調查也顯示，近9成受訪者認為業者收費方式很方便，但約有5成受訪者認為現行收費價格不合理，僅有3成認為合理。

有線電視分組付費尚未全面法制化，南市業者帶頭推動；雙子星電視表示，雖然分組付費可能衝擊營收，但有線電視既已全面數位化，分組付費又是必然趨勢，因此提早配合政府政策以樹立標竿。