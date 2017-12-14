劍湖山跨年煙火 11111發煙火迎2018年

劍湖山世界跨年煙火模擬圖。（記者黃淑莉翻攝）

2017-12-14 11:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕劍湖山世界今天召開跨年煙火記者會，今年將施放11分11秒共1萬1111發煙火與民眾一起迎接2018年，且有11款全新的摩天輪纜廂煙火。

劍湖山煙火秀是國內跨年重頭戲之一，今年邁入第11年，加上有3天連假，園方推出「雙跨年」系列活動，30日下午5點園區貓吉町廣場舉辦小跨年日本花火夜活動，有太鼓音樂表演，晚上7點施放5分20秒「我愛你高空煙火秀」。

31日晚上7點半在園區登場的摩天輪煙火跨年晚會，晚會由潘若迪、阿諾主持，邀請楊蒨時、李洛洋及李千娜等多位歌手，跨年倒數煙火秀「摩天輪纜廂煙火」，將施放1萬1111發煙火、長度11分11秒，有11款全新的摩天輪纜廂煙火首次登場。

為方便遊客入園，31日下午5點在古坑慈靈宮、二二八紀念公園有接駁車接駁，民眾可多利用。另劍湖山配合跨年活動推出1+1對對碰優惠活動，身分證字號有1及生日有1的民眾可享有399元優惠門票。

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劍湖山世界摩天輪纜廂煙火模擬圖。（記者黃淑莉翻攝）

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